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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف طقس غداً الجمعة

الطقس
الطقس

كشف خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 17 نوفمبر، وحددت موعد ذروة التقلبات الجوية، وناشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم بالدرجات

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية, مائل للحرارة على شمال الصعيد وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

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الأرصاد تُحذر من حالة الطقس: أمطار تفوق التوقعات


 

وتتعرض البلد لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس المضطربة التى ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل.


الظواهر الجوية

 


حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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