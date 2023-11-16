الأرصاد تحذر من حالة الطقس: أمطار تفوق التوقعات

حذرت الهيئة العامة من حالة الأجواء المتوقعة اعتبارًا من الأحد القادم 19 نوفمبر 2023، حيث نشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات حادة وسريعة وتتوافر فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وسط اضراب حركة الملاحة.

وحذرت خرائط الطقس من تعرض البلاد لحالة ممطرة وباردة وسط نشاط متوقع للرياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة والسواحل الشمالية ومعظم محافظات الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء سقوط الأمطار الرعدية على فترات متقطعة.

وناشدت الأرصاد الجوية اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة