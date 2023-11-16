الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم بالدرجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة على وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40% تقريبا، يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26