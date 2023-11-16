عاجل
د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كواليس مداهمة الأمن مكتب كاستنج بدون ترخيص

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية  مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب)، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على "هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس) وكذا ضبط "كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل".

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

الجريدة الورقية