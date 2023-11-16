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ثقافة وفن

مسرحية "الكأس الأخيرة" ثاني عروض المعهد فى الطليعة" هذا الموعد

مسرحية الكأس الأخيرة
مسرحية الكأس الأخيرة

تستضيف فرقة مسرح الطليعة  بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، وذلك اعتبارا  من الأحد ١٩ نوفمبر ولمدة ٥ أيام على قاعة زكي طليمات  في تمام  الثامنة مساء.

 

 ويأتي ذلك  في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

 

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

 

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .

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