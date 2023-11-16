وكيل تعليم الغربية يشهد تنصيب المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والرائد العام للمرحلة الثانوية، اليوم الخميس بتنصيب المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

يأتى ذلك انطلاقا من الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي "، والذي أقيم بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، الاحمدية الثانوية العسكرية سابقا، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، الأستاذ محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية والسادة مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، والأستاذ محمد خفاجه ، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، والأستاذة علا هجرس، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية .

وقد أجريت الانتخابات وسط أجواء ديموقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية علي النحو الآتي:

الطالب على محمد عبدالرازق ( إدارة كفر الزيات ) الأمين العام.

الطالبة سجده محمد زكريا محمد (إدارة غرب المحلة) الامين المساعد.

الطالب سيف طلعت شمخ (إدارة السنطة) المقرر الثقافي والديني

الطالبة يحى احمد الفضالى (إدارة غرب طنطا) المقرر الاجتماعي

الطالبة ميار محمود سعدون (إدارة قطور) المقرر العلمي.

الطالبة مريم بدير العراقي (ادارة سمنود) المقرر الرياضي والكشفي.

والطالبة شهد بشير عبد الفتاح (إدارة السنطة) المقرر الفني.

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة، أن هذه الانتخابات تتميز بالنزاهة والشفافية؛ لتدريب الطلاب على ممارسة الديموقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أنها تجربة ديمقراطية رائدة مارسها أبنائنا الطلاب بأنفسهم في انتخابات اتسمت بالشفافية، حيث عبروا فيها عن اختياراتهم بحرية مسئولة، بعد أن أدركوا أسس الاختيار الصحيح، وقد أسفرت هذه التجربة عن انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب المرحلة الثانوية على مستوى محافظة الغربية لهذا العام، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل فى جميع المجالات وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، ونال أعضائه من خلالها ثقة زملائهم، ليعبروا عن أفكارهم، وطموحاتهم.

وفى نهاية كلمته قدم وكيل الوزارة التهنئة للمكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية متمنيا لهم التوفيق والنجاح.