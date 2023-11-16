أشرف صبحى يكرم أبطال الجمباز الدوليين فى حضور مجلس إدارة الاتحاد

نظم الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى ، حفل تكريم للأبطال الرياضيين الذين حققوا بطولات وميداليات فى البطولات الإفريقية وبطولات كؤوس العالم وبطولات العالم ، للعام الرياضى الماضى ، وعددهم ٣٠ لاعبا ولاعبه ، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية لكافة المنتخبات.

جاء ذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة ، وبلغت قيمة المكافآت المالية التى حصل عليها الأبطال مليون و٢٥٠ ألف جنية.



من جانبه قال الدكتور إيهاب أمين إن الاتحاد المصرى للجمباز حرص على تكريم الأبطال فى حضور معالى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، خلال منتصف النشاط المحلى للموسم الرياضى الحالى ، وذلك فى تجمع كبير ضم الابطال والناشئين والناشئات والبراعم ، بهدف زيادة الإنتماء وتقوية أواصر حب الوطن فى نفوس الأبطال والناشئين ، وسمو قيمة الوطن عند اللاعبين الصاعدين .

أشار أمين إلى أن الاتحاد يحرص سنويا على تكريم اللاعبين الأبطال بمنحهم المكافآت المالية التى صرفتها لهم وزارة الشباب والرياضة طبقا للائحة المالية المخصص للأبطال ، حتى نبث فيهم روح الوطنية والإنتماء للوطن قلبا وقالبا وليشعروا أن أى مجهود يبذلونه فى التدريبات والمباريات يجدون تفديرا سريعا لهم من الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة ، سواء معنويا بحضور معالى الوزير ، وجلس إدارة الاتحاد ، أو ماديا بمنحهم المكافآت المالية المخصصة لهم من الوزارة طبقا لنوع النيدالية والبطولة التى حقق فيها البطل إنجازه .

أضاف أمين أن الاتحاد المصرى للجمباز هو الوحيد من بين الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير أوليمبية الذى يحرص على إقامة هذا الحفل سنويا ، لتواصل الأجيال مع بعضهم البعض ورفع الروح المعنوية وزيادة الإنتماء لهم ، وزيادة ارتباطهم بمصرنا العزيزة ، ودافع قوى للأبطال لتحقيق مزيدا من الإنجازات فى مختلف البطولات التى يشارك فيها الاتحاد المصرى للجمباز، لافتا إلى أن اتحاد الجمباز من الاتحادات القليلة جدا التى لم يهرب منها أى لاعب أو لاعبه إلى الخارج للمشاركة بإسم أى دولة أخرى ، نظرا لأن مجلس الإدارة والدولة متمثلة فى الوزارة تمنح اللاعبين مستحقاتهم المالية أولا بأول ، الأمر الذى أدى إلى شعورهم بالاستقرار والوطنية تجاه مصرنا الغالية.

اللاعبون المكرمون هم:

اولأ.. المنتخب الفنى رجال للكبار ، أحمد أشرف وعبد الرحمن عبد الحليم وأحمد على أمين وزياد عباس وعمر العربى ومحمد منتصر وعلى رمضان.

ثانيا.. المنتخب الفنى آنسات ، ندى عبد الرحمن ونانسى محمد على وساندرا أفين وجنا هانى وجنى عادل.

ثالثا.. المنتخب الفنى أولاد ناشئين ، يحيى زكريا ومصطفى وليد وزياد عبد اللطيف ومحمد حسام.

رابعا.. منتخب فنى بنات ناشئات ، دودى أيمن ودودى ياسر وشمس يسرى ودانا أحمد .

خامسا.. منتخب فنى إيقاعى للكبار ، علياء حازم وفريدة عادل وحبيبة محمد على.

سادسا.. منتخب فنى إيقاعى ناشئات ، علياء أسامة وعبير رمضان ولامار عاصم .

سابعا.. منتخب الترامبولين للكبار ، مهاب أيمن وسيف هانى وخالد حسام وعمر وائل.

حضر التكريم بالإضافة إلى رئيس الاتحاد كل من، المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد والعميد وليد شوقى ونهى عبد الوهاب والدكتورة لمياء على عبد الرحمن أعضاء مجلس الادارة ، والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذى للإتحاد ، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الذين تم تكريمهم على الإنجازات التى حققوها مع أبطال الجمباز المصرى .