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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مصر تكثف جهودها لتوصيل 8505 أطنان مساعدات إلى غزة

دخول المساعدات إلى
دخول المساعدات إلى غزة من معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت القاهرة الإخبارية، عن وجود 8505 أطنان من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة بمنطقة العريش.

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وفي وقت سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدول لقطاع غزة عبر معبر رفح، حيث شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25%، فيما وصلت المساعدات الإغاثية 25%.

ولفت الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة.

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