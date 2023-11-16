الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة.

txt

سفير فلسطين بمصر: نرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة (فيديو)

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس.

txt

جنوب أفريقيا تحيل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هجمات غزة

وتابع جالانت أن المرحلة التالية من العملية البرية ستشمل مناطق جديدة في قطاع غزة.

مواد متعلقة

سفير فلسطين بمصر: نرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة (فيديو)

الجامعة العربية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات القمة وإنقاذ غزة وتجهز 65 شاحنة

انقطاع كامل خدمات الاتصالات بقطاع غزة بعد منع إدخال الوقود (عاجل)

الجريدة الورقية