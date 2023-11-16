زيادة عقوبة السجن لأربعة رجال أدينوا بهتك عرض فتاة مراهقة بالمغرب

شددت محكمة مغربية، يوم الخميس، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، على أربعة رجال بتهمة هتك عرض فتاة مراهقة في جنوب البلاد، والتي حكم عليهم بسببها بالسجن لمدة عام في المحكمة الابتدائية، وفقا للادعاء.

تعرضت فاطمة زهرة، البالغة من العمر 15 عاما وقت وقوع الأحداث، للاغتصاب من قبل أربعة رجال في قرية بالقرب من طاطا (جنوب شرق البلاد) في عام 2021، مما أدى إلى الحمل، وفقا لعائشة غيلا، إحدى محاميها.

وقالت غيلا، لوكالة فرانس برس، إن محكمة الاستئناف في أكادير حكمت على المتهمين الأربعة بالسجن أربع سنوات لكل منهم بتهمة "هتك العرض على قاصر بالعنف"، معلنة أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا.

في ديسمبر 2021 ، حكم على كل منهم بالسجن لمدة عام في المحكمة الابتدائية الأحكام التي تعتبرها جمعيات حقوق الإنسان متساهلة.

علقت عائشة غيلا، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، "بصفتي ناشطة في مجال حقوق المرأة، لا أعتقد أن الحكم مرض، لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية".

وفي وسائل الإعلام المغربية، ترددت هذه المأساة وكأنها "تكرار" لقضية أخرى حكم فيها على ثلاثة رجال متهمين بالاغتصاب المتكرر لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما بالسجن لمدة عامين في المرحلة الابتدائية في مارس الماضي، وهي أحكام صدمت تساهل الرأي العام.

وبعد تعبئة قوية للمجتمع المدني، حكم أخيرا على أحد المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

في المغرب، كثيرا ما تدق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ناقوس الخطر بشأن حالات العنف الجنسي ضد القاصرين وتدعو إلى تشديد العقوبات.