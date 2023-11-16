مصر وجيبوتي.. تعادل سلبي بعد مرور ربع ساعة

تصفيات كأس العالم 2026

تعادل سلبي بدون أهداف بعد مرور ربع ساعة بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، فى المواجهة الأولى التى تجمع المنتخبين بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص الربع ساعة الأولى بين مصر وجيبوتي

وتسير المباراة فى اتجاه واحد وهو استحواذ كلى لمنتخب مصر لكجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر، ومحاصرة منتخب جيبوتي داخل منطقة جزاءه واستمرار مسلسل ضياع الفرص السهلة.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026



في حراسة مرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع عمر كمال ، أحمد سامي ،محمد عبد المنعم ،أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم مرموش ، محمد صلاح ، مصطفي محمد



دكة بدلاء منتخب مصر أمام جيبوتي

محمد صبحي - احمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه

محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي

علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - امام عاشور

مصطفي فتحي - حسين الشحات

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، رفقة بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتمكنت شبكة قنوات أون تايم سبورت من الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 في الذهاب والإياب، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.