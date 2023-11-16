رئيس مياه القناة يستقبل وفد بنك الاستثمار القومى لمناقشة المشروعات القومية

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالمشروعات القومية ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع وفد بنك الاستثمار القومى برئاسة الاستاذ عماد عبد السميع المدير العام وأعضاء الوفد المرافق بهدف الوقوف على المستجدات الخاصة بالمشروعات التنموية فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وتنفيذا لدور بنك الاستثمار القومى فى تمويل ومتابعة مشروعات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

في بداية اللقاء، رحب اللواء عبد الحميد عصمت برئيس لجنة الإسكان والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى في متابعة تنفيذ المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمشروعات التنموية فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى ومناقشة رؤى التطوير المتعلقة بهذا المرفق الحيوى الهام ، مشددا على حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على تحقيق التواصل الفعال مع بنك الاستثمار القومى والاستفادة مما تطرحه من توصيات ومقترحات بناءة .



وأشار رئيس وفد بنك الاستثمار، على التعاون المستمر بين البنك ووزارة الاسكان والشركات التابعة والحرص على متابعة ملف مياه الشرب والصرف الصحى خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهد ملموس للجميع فى هذه الملفات، لتلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق والتوسع فى مد خدمة الصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى الجمهورية .



وشهدت الزيارة تفقد الوفد لعدد من المشروعات القومية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى الاسماعيلية وبورسعيد ، حيث قام الوفد بتفقد مشروع أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى (1) التل الكبير بمنطقة التل الكبير والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/ يوم لخدمة منطقة السلام ومنطقة المحطة ، والتى تشمل اعمال الاحلال والتجديد للاعمال المدنية والكهروميكانيكة ، كما شملت الزيارة تفقد اعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه التل الكبير بمنطقة الدوايدة بطول 5 كم باقطار 300 مم ، 600 مم .

كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تغذية مدينة اللقاحات والامصال بمياه الشرب بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية والذى يشمل مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب .

وفى محافظة بورسعيد تفقد وفد بنك الاستثمار القومى أعمال احلال وتجديد خطى طرد محطتى رفع الأمل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 الف م3/يوم والعبور بطاقة تصميمية 15 الف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المشروع ونسب التنفيذ ونطاق الخدمة بمدينة بورفؤاد والذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70 % من مدينة بورفؤاد بالكامل .

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الاحلال والتجديد فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة الاسماعيلية وبورسعيد والسويس .