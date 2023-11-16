مشاهدة مباراة السعودية وباكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم | YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة السعودية وباكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم | YALLA SHOOT، يستعدّ المنتخب السّعودي لظهوره الأوّل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخب باكستان من أجل تحقيق بداية جيدة، ترقى لمستوى تطلعات الجماهير السّعودية التي أظهرت إقبالا كبيرا على التذاكر الخاصة بالمباراة.

وسيتأهل عن قارة آسيا 8 منتخبات بعد أن كانوا سابقًا 4 منتخبات ونصف فقط، لذا فالباب مفتوح على مصرعيه أمام هذا الجيل التاريخي للسعودية للتواجد في أمريكا وكندا والمكسيك في 2026.

وتترقب جماهير الأخضر افتتاحية منتخب بلادها أمام نظيره الباكستاني، على ملعب نادي الفتح، في أولى مباريات المنتخبين بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب السعودية ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بجانب كل من الأردن وباكستان وطاجيسكتان.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة السابعة رفقة منتخبات "الأردن وباكستان وطاجيكستان"، وستكون مباراته الثانية في هذا التوقف الدولي ضد الأردن في 21 نوفمبر الجاري.

واستبعد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، نجم الأخضر سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، من قائمة المنتخب الأول بناء علي التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، بعدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين المقبلتين ضد باكستان والأردن.

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ويغيب سالم الدوسري بعدما أكدت تقارير صحفية أنه مدة غيابه عن الملاعب ستمتد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نتيجة تعرضه لإصابتين، الأولى تمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، والثانية تمزق من الدرجة الأولى في ركبته.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراه باكستان