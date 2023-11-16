سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 16-11-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 16-11-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 99.06 جنيه للشراء، و100 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.99 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.99 جنيه للشراء.

100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.06 جنيه للشراء.

100 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.73 جنيه للشراء.

100 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.71 جنيه للشراء.

100.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

رجح "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري يتمتع بفرص استثمارية إيجابية خلال الفترة الراهنة.

وعلى مدار الفترة الماضية؛ اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار النقدي، وتعظيم حجم السيولة الدولارية الواردة إلى البلاد، والتي كان في مقدمتها تفعيل المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف، بالإضافة إلى السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.