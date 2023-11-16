سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 16-11-2023

ننشر سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 16-11-2023، أمام الجنيه المصري بالتعاملات المسائية بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

رجح "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري يتمتع بفرص استثمارية إيجابية خلال الفترة الراهنة.

وعلى مدار الفترة الماضية؛ اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار النقدي، وتعظيم حجم السيولة الدولارية الواردة إلى البلاد، والتي كان في مقدمتها تفعيل المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف، بالإضافة إلى السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

واتخذ البنك المركزي قرارات من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي قد يستغلها البعض فيما يخص استخدام النقد الأجنبي، وفي مقدمتها عملية استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، بما يضغط على العملة الأجنبية دون الحاجة إلى ذلك، إلا أنه في الوقت ذاته قام باتخاذ اللازم لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية على المواطنين في حالة السفر فعليًا للخارج.

وقد ساهمت تلك القرارات على مدار نحو 14 شهرًا في زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، بما انعكس بشكل ملحوظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي ارتفع بنحو 5.7% بقيمة 1,9 مليار دولار منذ سبتمبر 2022، ليسجل نحو 35,1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023.