إعادة فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم لمدة يومين

وافق وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، على إعادة فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم (مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم)، والتي تقام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023 – 2024، وذلك لمدة يومين فقط، وهما السبت الموافق 18 نوفمبر، والأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك، بناء على اقتراح مقدم من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بعد تزايد طلبات أولياء الأمور والطلاب بمنحهم فرصة إضافية للتقديم للمسابقة.

وتقام المسابقة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، ووفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقات بالأزهر الشريف،

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن، أن مُسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي:

· المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

· المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا.

· المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

· المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

كما حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى، حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.

وجاءت شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:

المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم.

المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية التقدم.

المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة الإعدادية الأزهرية التقدم.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على أربعة مراحل؛

المرحلة الأولى: اختبار يعقد على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: تصفيات أولية تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، ويتقدم الفائزون بها إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، ويتقدم الفائزون بها إلى المرحلة النهائية.

المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد في القاهرة، ويتقدم الفائزون بها إلى التصفيات العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن بالأزهر الشريف، بأنه لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين، أو في أكثر من مستوى.

وتابع قائلًا: إن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي.

علمًا بأن التقديم، سيتم إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط التالي : من هنـــــــــا على أن يبدأ التقديم من 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام.