حبس تشكيل عصابي متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 أشخاص بقنا بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقنا.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام 3 أشخاص مقيمين بقنا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة لبيان تفاصيل ملابسات الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة").

اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة أبقار باستخدام سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات مالية أسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش.

وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم بشأن الحادث.