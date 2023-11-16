مدير تعليم أبوتشت يتابع انتظام الدراسة بمدرستي الشقيفي للتعليم الأساسى

أجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية التعليمية، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس ١٦ نوفمبر الجاري، جولة تفقدية استهدفت مدرستي الشقيفي الإبتدائية الجديدة والشقيفي للتعليم الأساسي، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، ومدي تنفيذ الانضباط الإداري بالمدارس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس للتعرف علي المعوقات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد الحلول السريعة لتلك لمشكلات.

وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشط والمعامل وقاعات رياض الأطفال كما تابع السجلات المدرسية، وسجل زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية وتجاذب الأحاديث والشرح والتفاعل مع التلاميذ .

وحذر قاصد، من مخاطر الألعاب الإلكترونية علي التلاميذ والطلاب داعيا الطلاب إلي ضرورة التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لمستقبل أفضل.

ونبه مدير عام الإدارة، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، ورصد تقويمات و أداءات التلاميذ، وتنفيذ وسائل تعليمية تخدم العملية التعليمية.

ولفت إلى ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والإداري بالمدارس وتسليم التغذية المدرسية في مواعيدها المقررة، مؤكدا علي الحصر الفعلي لغياب التلاميذ والطلاب وتسجيل الغياب اولا بأول.