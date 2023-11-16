أرقام فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

يبحث البرتغالي روي فيتوريا لخوض أول إختبار له في مشواره نحو كأس العالم، وذلك حين يلتقي مع منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم 2026.

ما قدمه فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة اليوم

خاض فيتوريا مدرب الفراعنة، مع منتخب مصر 11 مباراة، منها 7 تجارب ودية و4 مباريات رسمية، تمكن خلالهما من قيادة الفراعنة للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة فى مباراة واحدة والتعادل في مباراة.

حيث فاز منتخب مصر مع فيتوريا على النيجر وليبيريا وبلجيكا ومالاوي وغينيا وجنوب السودان، بينما يخسر أمام تونس ثم فاز على زامبيا والتعادل مع الجزائر.

وتمكن لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا من تسجيل 24 هدفًا، ولم تتلق شباكه سوى 7 أهداف.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.