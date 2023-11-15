ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

مخزونات النفط

وصعدت مخزونات النفط الخام بنحو 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بزيادة 1.8 مليون.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 164 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 223.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بارتفاع 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.4 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.2 مليون.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 385 ألف برميل يوميا.

النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركي عند رقم قياسي

النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 81.47 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار إلى 76.94 دولار.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أنه سيتم تكليف الدنمارك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يستكشف الغرب المزيد من الطرق لفرض حد أقصى لسعر خام موسكو. ومع ذلك، لا يزال يتعين مراقبة كيفية تطبيق الدنمارك ذلك.