الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. حافظ سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية على قيمته قبل يومي الإجازة الأسبوعية على آخر سعر سجلة صباح اليوم، واستقرت سعر العملة الخضراء لتسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وجاء سعره على النحو الآتي:

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تحرير 242 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

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حبس متهمين سرقا شاشات كمبيوتر من إحدى الجهات الحكومية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الدولار

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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