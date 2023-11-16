نصب وصدام بالسيارة.. التحقيق مع متهمين اعتديا على مالك سوبر ماركت 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين قاما بالنصب على مالك سوبر ماركت عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به دون سداد المبلغ.

كشفت وزارة الداخية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما (سائق ، عاطل "لهما معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب "دون دفع المبلغ المالى" إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالإصطدام به بالسيارة قيادته ، ولاذا بالفرار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة لبيان تفاصيل ملابسات الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة").

اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة أبقار باستخدام سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.