حقوق جنوب الوادى تنظم ندوة بعنوان "تأهيل الطلاب لسوق العمل"

نظمت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة حول تأهيل الطلاب لسوق العمل حسب رؤية مصر 2030 ، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد الكلية، والدكتور عباس مصطفى منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، إن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة بقيادة الدكتور احمد عكاوى ، رئيس الجامعة، على تنفيذ كافة الفعاليات التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أن البرنامج تضمن تعريف الطلاب بأهمية التسويق ليتمكن من عرض وتقديم وتوصيل خدماته التي يمكن أن يقدمها فى المستقبل كمحامى، باعتبار التسويق احد أشكال التواصل المهني.

وقدم المادة العلمية فى التدريب المدرب أحمد الرحمناوى الحاصل على تدريب tot من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير شركة oAoc للتدريب والتطوير، مدير شركة غوريلا ولديه خبرة 5 سنوات فى مجال التسويق.

وتناول خلال المحاضرة، اهم المجالات المطلوبة فى سوق العمل وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وكيفية بناء السيرة الذاتية بشكل صحيح، وأهمية اكتساب المهارات خلال فترة الدراسة، مؤكدا ان التأهيل المستهدف من شأنه أن يساهم في خلق كوادر شابة لديها من الإبداع والمهارة ما يفي لدفع سوق العمل ككل إلى محطات جديدة من التنافسية، كما يوفر هذا التأهيل الوقت الطويل المهدر في تأقلم الخريجين مع وظائفهم الجديدة، وبالتالي فإن الأمر ضرورة ملحة يتطلبه العصر الذي نحيا فيه.

وأشرف على تنفيذ المحاضرة إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بقنا بقيادة أحمد صلاح مدير رعاية شباب الكلية ، وأبوبكر عبدالعزيز بإدارة رعاية الشباب.