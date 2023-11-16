استمرار أزمة السجائر.. أسعار كارثية بالسوق السوداء وغياب الرقابة

أزمة السجائر.. بعدإعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعارالسجائر تنبأ العديد من المواطنين المدخنين بحل أزمة أسعارها وتوافرها ولكن ما يحدث الأن من أسعار كارثية تشهدها السوق السوداء واختفاء بعض الانواع يشعر بمزيداً من القلق بين المُدخنين، سواء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وكذلك الحال بالنسبة لشح بعض الأصناف.

وما بين الانتقادات والتساؤلات وتبادل الاتهامات حول زيادة الأسعار بين التجار والموزعين، يظل المستهلك في الشراء مضطرًا وهو في حالة من الغضب لما يتم من تلاعب في الأسعار وسط غياب تام للرقابة على بعض أسواق الجملة التي تتحكم في الأسعار بشكل مبالغ فيه ما جعلها المُسعر الرسمي لسوق السجائر في مصر ضاربين بالاسعار الرسمية عرض الحائط.

شارع باب البحر

الشارع الأشهر لبيع السجائر الذي أصبح بورصة لسعرها على مستوى الجمهورية الأمر الذي استدعى أن تقوم " بوابة الوفد " بجولة لتفقد أسعار اليوم البيع بالقاروصة المكونة من 10 علب والتي جاءات كالتالي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 870 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم أزرق 800 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا 480 جنيهًا.

سعر سجائر بوكس 495 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا أردني 370 جنيهًا.

سعر سجائر بوكس أردني 370 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو 1100 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت 1100 جنيهًا.

نقل نشاط كبار التجار من باب البحر

في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية صرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن كبار محتكري سوق السجائر والذين كانوا يتمركزون في شارع باب البحر في مصر القديمة، نقلوا نشاطهم إلى عدة أماكن اخرى مثل:

6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

مدينة السادات بمحافظة المنوفية.