«الشرقية للدخان» تكشف عن انفراجه قريبة في أسعار السجائر

علق هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر بشكل كبير، رغم صدور قانون الضريبة الخاص بها، ونشر الشركات للأسعار الجديدة.

وقال «أمان» في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الشركة الشرقية للدخان رفعت سعر سجائر كيلوباترا من 24 جنيهًا إلى 27 جنيهًا فقط.

وأضاف: «المشكلة في ممارسات المستهلكين والتجار، كل واحد بيحاول ينتهز فرصة معينة ويبدأ يخزن بضاعة، وبعدين يبدأ يشتكي إن بضاعة تانية هي اللي غالية، اللي خزن السجاير بيشتكي إن السكر غالي، والي خزن السكر بيشتكي إن الرز غالي».

وتابع: «لو كلنا بنمارس الممارسة الطبيعة، وبيكسب المكسب الطبيعي لأي منتج، محدش فينا هيحس بمشكلة، بعض التجار بياخدوا الموضوع فرصة للمكسب السريع».

وأشار إلى أن شركات السجائر توقفت عن البيع لنحو 4 إلى 5 أيام من أجل ضبط وإعلان الأسعار الجديدة، بعد إصدار الضريبة الجديدة، موضحًا أن هذا التوقف سبب تأثيرًا على السوق خلال اليومين الماضيين.

هل تتراجع أسعار السجائر؟

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إلى أن الشركات جمعيها عادت للبيع مرة أخرى منذ أمس، متوقعًا توافر السجائر بشكل جيد خلال الأيام المقبلة.

وأكمل: «هل ده هيمنع البيع بسعر عالي؟! الموضوع محتاج تكاتف آخر، إحنا مع الأجهزة الرقابية، وإحنا من ناحيتنا زودنا الإنتاج وكمان باقي الشركات زودت الإنتاج، وأتصور بتوافر المنتج في كل مكان، الأسعار هتنزل، لكل هتوصل لحد فين؟ ده الحقيقة اللي أنا مش عارفه».