رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الأسبوع التوظيفي

افتتح أ.د محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف ، وذلك بحضور أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين ، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز .

وأشاد الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بدور مركز التوظيف ، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته ، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل ، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه علي مركز التوظيف أن يحرص علي الحصول علي رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل ، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة .

وأشادت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة بالقائمة الطويلة من الشركاء والتى تضم عدداً كبيراً من الشركات والصناعات والمصانع ، مؤكدة علي ضرورة تدعيم تلك الشراكات لتصبح الجامعة الذراع الفنى للصناعة ، تقوم بتقدم الدعم الفنى والخريجين المؤهلين لسوق العمل ، ويساهم الشركاء في وضع البرامج التدريبية و التأسيسية للطلاب من خلال منظومة متكاملة .

في كلمته نقل الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل ، تهنئة وزير التعليم العالي للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد ، مؤكدا أن جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف ، فوفقا لتصنيف QS تقع الجامعة فى المرتبة 301 في مجال التوظيف ، لتحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف مع الجامعة الأمريكية التى يتواجد بها مركز توظيف منذ التسعينيات ، بما يؤكد قوة جامعتنا المصرية والحكومية .

وأضاف"فريد" أن جزء أساسى من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقها وزير التعليم العالي في مارس الماضي و المركزة علي سبعة مبادئ أحدهما هو الإتصال و الذي في طياتها يركز علي الربط بسوق العمل ، في إطار مبدأ التواصل ، والذي من بينه خلق مراكز توظيف مثل الموجود بجامعة عين شمس ، وخلال أقل من عام تم تأسيس 46 مركز توظيف علي مستوى الجمهورية .

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن أول مركز توظيف تم تأسيسه في جامعة حكومية ، كان مركز التوظيف بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2012 ، ونجاح التجربة كان الأساس لوكالة التنميه USAID لكي تقوم بتمويل مركز آخر جديد بجامعة عين شمس، ثم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي واتساقا مع استراتيجيتها ٢٠٣٠ تأسس الآن مراكز اخرى في جامعات حكومية ليصل عددها إلي ٤٦ مركز علي مستوي الجمهورية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف أنه يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، لافتا إلي أنه تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات .

واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب، الحقوق و التربية.

وأشار مدير مركز التوظيف إلى أنه يشارك فى الحدث أكثر من ٣٥ شركة من كبريات الشركات العالمية بسوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف لطلاب وخريجى جامعة عين شمس ، وهناك العديد من الأنشطة داخل الحدث مثل المحادثات المهنية و دوائر الإرشاد التوجيه التى تساعد الطلاب والخريجين فى إتخاذ قرارات سلمية تجاه مسارهم المهنى.