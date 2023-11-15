الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بعين شمس

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية أ.د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د.محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و أ.د.رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.





ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الأصطناعى وتطبيقاتة المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالاضافة الى الموضوعات الخاصة بانترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة و تقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.



جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus ويتم نشرها على IEEE.