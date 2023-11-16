الأبن ووالده..ملابسات التحقيق مع متهمين سرقا أكثر من 100 ودية نخل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بحبس عامل ووالده 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المنطقة.



وادلى المتهمين بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".



وكانت قد نجحت الجهود في ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات مالية أسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش.

وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم بشأن الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن المشاجرة إصابة 2 برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزى لعلاج.

وتعود الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانه دائرة مركز طما.

حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " أحمد ع ا م 47 سنة عامل زراعي مصاباً " رش خرطوش باليد اليمني " ،ونجل شقيقه عبد العليم ج ع ا 31 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، وبين " طرف ثان "أحمد ح ع ع 31 سنة عامل زراعي، وشقيقه حسام ح ع ع 30 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية.