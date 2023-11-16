أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق المحلية للمستهلك

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء ومن بورصة الدواجن الرئيسية ولتاجر التجزئة، اليوم الخميس، وهذه قائمة الأسعار، سجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 - 10 جنيهات.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت استقرارًا ملحوظًا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 65 جنيهًا و109 جنيهات.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، صباح اليوم الخميس، في الأسواق المصرية للجملة والمستهلك، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس "الساسو - البلدي - البيضاء"

الدواجن

تراوحت أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة مابين 60 إلى 62 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي بسعر 120 جنيهًا، والساسو بـ100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

سعر البانيه اليوم الخميس

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» 20 و21 جنيهًا.

أما سعر البانيه تراوح بين 160 إلى 185 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الخميس

سجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا، والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.