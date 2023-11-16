أرباح “طلعت مصطفى” تصعد إلى 2.7 مليار جنيه في تسعة أشهر من 2023

قفزت أرباح مجموعة طلعت مصطفى في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه صعودا من نحو 2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان من الشركة نشر اليوم الخميس على موقع البورصة المصرية.

زادت أيضا إيرادات المجموعة التي تعد بين أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط إلى 18.4 مليار جنيه بنمو 32% عن الفترة نفسها العام الماضي.

قالت المجموعة في البيان إن نتائج أعمالها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري “غير مسبوقة”، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه واصفة المبيعات بأنها “تاريخية”.

فاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها العام الماضي بـ21 مليار جنيه، ليبلغ نمو المبيعات 189%.

رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، صعودا من 70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.