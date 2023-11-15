شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمديريتي أمن أسوان ودمياط.

ضبط 8 متهمين من حائزي وتجار المخدرات والأسلحة بأسوان ودمياط

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط عدد 5 قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية في مديرية أمن أسوان ، وضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،250 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 5،200 كيلو جرام وكمية من المواد المخدرة "الهيروين والشابو والهيدرو" 3 فرد محلى وطلقتين بحوزة 5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية"، تنفيذ عدد 841 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط ، تم ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6،500 كيلو جرام وكمية من مخدري الهيروين والشابو وطبنجة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة بمطروح

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة ، بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2،7 مليون جنيه.

وفي وقت مسبق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5000 قرص عقار مخدر ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،775،000 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.