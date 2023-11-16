بالم هيلز للتعمير تكشف حقيقة التفاوض للحصول على تمويل لمشروع باديا

أصدرت شركة بالم هيلز للتعمير بياناً توضيحياً حول ما تردد بخصوص التفاوض للحصول على تمويل مصرفي لمشروع باديا.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها دائما تحرض على توفير مصادر تمويل متنوعة لكافة مشروعات الشركة، مضيفة أنه في هذا الإطار بدأت في مفاوضات للحصول على تمويل لمشروع باديا إحدى أكبر مشروعات الشركة في غرب القاهرة.

وأكدت انها ستقوم بالافصاح عن أية تطورات متعلقة بهذا الشأن.

حققت بالم هيلز أرباحاً بلغت 1.049 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 910.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.