12 فئة منوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية

فئات منوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. قبل انطلاق ماراسون الانتخابات الرئسية الشهر المقبل يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة الفئات الممنوعة من التصويت وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي يحق لها مباشرة الحقوق السياسية والتي تتضمن إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، والتصويت في الانتخابات ومنها الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة المصرية

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج على أن يبدأ الاقتراع من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

فئات منوعة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية

من صدر ضده حكما في جريمة تهريب ضريبي

من صدر ضده حكما نهائية بعقوبة سالبة للحرية

من صدر ضده حكما في جرائم سرقة ونصب وخيانة امانة

من صدر ضده حكما في جرائم تزوير ورشوة وشهادة زور

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

المحجور عليه خلال مدة الحجر

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

من صدر ضده حكما لارتكاب جريمة افساد الحياة السياسية

من صدر ضده حكما من محكمة القيم بمصادرة أمواله

من صدر ضده حكما بالفصل من الحكومة

من صدر ضده حكما نهائي في جريمة تفالس بالتدليس أو بالتقصير

المحكوم عليه نهائيا في جناية