تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أهداف فى جنوب لبنان، فيما سمع دوي صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية على الحدود.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي.

وأضافت أن جبل اللبونة يتعرض لقصف مستمر منذ فترة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أمس موقعاً في لبنان أطلق منه «حزب الله» صاروخاً مضاداً للدروع صوب منطقة شلومي شمال إسرائيل.

وكان حزب الله أعلن ان المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة "برانيت" بالصواريخ الموجهة حيث حققت فيه إصابات مؤكدة.

خرق فاضح للقرار 1701

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان؛ تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثنمًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعاً عن الأطفال والمدنيين فى غزة.

هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

وتفجر قصف متبادل شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى عبر الحدود، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويقصف حزب الله مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان بشكل يومي. وتردّ إسرائيل بقصف قرى وبلدات غالبيتها حدودية، كما تستهدف تحركات مقاتلي حزب الله.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 88 شخصاً في لبنان، بينهم 65 مقاتلاً من حزب الله و11 مدنيًا، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

ونعى حزب الله كذلك سبعة من مقاتليه قضوا بضربة إسرائيلية في سوريا.

وأحصت إسرائيل من جهتها مقتل ستة عسكريين وثلاثة مدنيين منذ بدء التصعيد.

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