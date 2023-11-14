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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل للصحفيين في الجنوب

عبد الله بو حبيب
عبد الله بو حبيب

قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، إن لبنان تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف الصحفيين اللبنانيين بقذائف إسرائيلية أمس في بلدة يارون بالجنوب اللبناني.

 

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وأضاف بوحبيب، في تصريح اليوم، أن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.

على صعيد متصل، استقبل الوزير بوحبيب، السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف، وسفير بلجيكا، وناقشا التطورات الأخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة الوزير بوحبيب المزمع إجراؤها إلى بلجيكا وبعض الدول الأوروبية الاسبوع المقبل في إطار الحملة الدبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية أن الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية أسفرت عن نشوب 340 حريقا في 53 بلدة في محافظتي الجنوب (12 بلدة) والنبطية (41 بلدة) وذلك منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة أن مساحة الأراضي المحروقة جراء القصف الإسرائيلي بلغت أكثر من 214 فدانا، حيث تم استهداف أكثر من 47 ألف شجرة زيتون معمرة، إلى جانب أشجار زيتون وصنوبر وسنديان.

وأكدت الوزارة أن البلدات المستهدفة كانت في نطاق 5 كيلومترات من الحدود مع اسرائيل، موضحة أن القصف أسفر عن نفوق 200 ألف طير و700 رأس ماشية وتضرر 60 صوبة زراعية و250 خلية نحل.

وأشارت إلى أن العدوان الاسرائيلي أدى لتدمير كلي لمساحة 600 متر مربع لمستودع أعلاف في الجنوب.

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