شروط وإجراءات التقديم الإلكتروني لحج الجمعيات الأهلية 2024

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1445هـ منذ أول أمس الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حيث تتيح الوزارة إمكانية التقديم الإلكتروني عبر موقع بوابة الحج، مؤكدة استمرارها في استقبال الطلبات الورقية لدى الجمعيات الأهلية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرارها في استقبال طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 30 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه لن يلتفت لأي طلب للتقديم بعد انتهاء هذا الموعد.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على طلبات حج الجمعيات الأهلية والتي نوضحها في السطور التالية:

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

عند تقديم الطلب لا بد من أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية الأهلية أو المؤسسة التي يتم تقديم الطلب إليها مقيدة قبل 1/11/2023م.

ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، من خلال تقديم شهادة التحركات.

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويستثني من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل علي البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

خطوات التقديم الإلكتروني لحج الجمعيات الأهلية 2024

الدخول على موقع البوابة الموحدة للحج من خلال الرابط التالي

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

يجب تسديد الرسوم اللازمة وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

يتم قراءة الشروط والأحكام بدقة لمعرفة ما إذا كان يحق للمتقدم التقديم أم لا.

إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم والتأكد من صحتها وكتابتها بشكل صحيح.

يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونياً في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.