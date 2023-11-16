الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة التضامن تتلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات الأهلية لليوم الثالث

بوابة الوفد الإلكترونية

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم ، تلقى  طلبات  أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م وحتى 30 نوفمبر الجاري، حيث أتاحت الوزارة  استمارات تقديم الطلبات في الإدارات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا في الجمعيات الأهلية.

 

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أوضحت  ضمن الشروط الخاصة لأداء أعضاء الجمعيات الاهلية فريضة الحج  عدم السماح للمرضى الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وهم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض " القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام" ، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة .

 

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