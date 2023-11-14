رابط الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي

قرعة الحج 2024.. يبحث الكثيرون عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومى من خلال بوابة الحج المصرية، تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج، فى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح.

ويستمر الإعلان فى كافة مديريات الأمن بالمحافظات حتى الخميس 16 نوفمبر 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024

وننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية.

جدول نتيجة قرعة الحج 2024

حددت وزارة الداخلية، موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول الآتي:

أعلنت نتيجة قرعة الحج 2024 السبت الماضى 11 نوفمبر فى محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح».

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، الأحد الماضى 12 نوفمبر 2023 فى محافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية».

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024- 1445 الاثنين الماضي 13 نوفمبر 2023، فى محافظات «البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان».

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى محافظات «كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم».

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر».

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء».

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة

من الممكن الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومى بالدخول إلى بوابة الحج المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد إجراء القرعة العلنية:-

الدخول إلى رابط بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا.

فى البداية اختر استعلام نتيجة القرعة.

ثم ادخل الرقم القومى.

ثم ادخل رقم المصنع.

ثم قم بإدخال كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع، ثم الضغط على كلمة بحث.

ستظهر النتيجة فائز أو غير فائز فى النهاية.