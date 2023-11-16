إدريس محمد: «آكام» بصدد تسليم المرحلة الثانية لمشروع «سيناريو» فى العاصمة الإدارية

كشف إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقارى، عن اقتراب الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية من مشروع «سيناريو» بالعاصمة الإدارية الجديدة أول مشروعات الشركة بالعاصمة والمقام على مساحة ٤٠ فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 4٫5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن معدلات الإنشاءات بالمشروع بلغت أكثر من ٨٠% حتى الآن، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٤ سيشهد انطلاقة جديدة ومختلفة لشركة آكام، حيث تعكف الشركة الآن على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق والمدن الواعدة لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع الاقتراب من انتهاء مشروعى الشركة «سيناريو» و«SCENE7» الأكثر تميزا بالعاصمة.

وأضاف «محمد» فى تصريحات صحفية أن مشروع سيناريو والمقام بأكثر المناطق تميزا وقربا من معظم المحاور الحيوية بمنطقة R7 يضم ١٥٠٠ وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 157 وحتى 451 مترا مربعا، بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع، لافتا إلى انتهاء الشركة من بيع ٩٠% من إجمالى وحدات المشروع ولم يتبق إلا عدد محدود جدا من الوحدات الأكثر تميزا داخل المشروع تتراوح مساحتها ما بين ١٧٠ إلى ٢٧٠ مترا للوحدة.

وأشار «محمد» إلى أن شركة «آكام» تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على الابتكار من أجل التغيير والتحول إلى أسلوب حياة أفضل، وأن الشركة منذ انطلاقها فى السوق المصرى تنتهج رؤية خاصة بها تعتمد فى الأساس الأول على البحث والدراسة للسوق والعملاء من خلال مركز الأبحاث الخاص بها من أجل هدف أساسى وهو تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات العملاء وترسخ لمفهوم جودة الحياة والسعادة قبل البدء فى أى مشروع من مشروعات الشركة، وهذا ما حدث بالفعل مع أول مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سيناريو الذى أوشك على الانتهاء وامتدت لمشروع الشركة الثانى وهو SCENE7 أول كومباوند رياضى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تجاوزت معدلات إنشائه الـ٦٠% بنفس النهج والفكر المعتمد على توفير مفاهيم السعادة وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن السعادة جزءا أصيلا بكل مشروعات آكام الحالية والمستقبلية من خلال تحقيق مفهوم متكامل للسعادة باعتبارها أسلوب حياة داخل مشروعات الشركة.

واعتبر إدريس محمد أن الوضع الاقتصادى الحالى هو نتيجة طبيعية لأزمات اقتصادية عالمية ولم تتأثر به مصر بمفردها بل هى أزمة عالمية تأثر بها كل دول العالم ولكن يظل الوضع فى مصر والتنبؤ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة للقطاع العقارى أمرا صعبا لأن الشعب وطبيعته مختلفة عن أى دولة أخرى، بالإضافة إلى أن القطاع العقارى يظل دائما وعلى مر أزمات عديدة هو الملاذ الآمن للاستثمار فى مصر

ورأى أن الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها يبقى مرتفعا، لأن السوق المصرى يتمتع بطلب حقيقى على العقار، وهو السبب الذى يرجح كافة استقرار حركة المبيعات وعدم تأثرها بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية.