استقرار أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم الخميس بأسواق التجزئة

أسعار الخضروات والفواكة.. تشهد اسعار الخضروات والفواكة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في بعض أسواق القاهرة والجيزة لبيع التجزئة، استقرارًا، وثبتت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي نحو 6 جنيهات، وسجل كيلو الموز البلدي نحو 20 جنيها للكيلو جرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في أسواق التجزئة للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لاسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والخضروات والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضروات والفواكة اليوم الخميس بسوق التجزئة

سوق الخضروات

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 10 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 17 جنيها للكيلو.

_ أسعار البصل 26 جنيها.

_ أسعار الجزر 18 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 13 جنيها.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

_ سجل الخيار 11 جنيها.

_ تراوح سعر الليمون بين 14 جنيها.

_ أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.

- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق التجزئة

_ سعر كيلو الموز البلدي 20 جنيها للكيلو جرام.

_ رمان 20 جنيها.

_ الجوافة سكري 13 جنيها للكيلو.

_ برتقال 15 جنيها للكيلو.

_ عنب بلدي 20 جنيها للكيلو.

_ كمثرى 35 جنيها.

- بلح برحي55 جنيهًا