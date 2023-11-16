جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار، بما في ذلك ولاية "راخين"، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، يظل الأمين العام ملتزما بالعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" والشركاء الإقليميين والدوليين؛ لإنهاء العنف بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2669 (لعام 2022).

كما أكد جوتيريش مجددا، أنه ينبغي حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ودعا جوتيريش إلى إتاحة الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية عبر جميع القنوات، مشددا على ضرورة سلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها.. مؤكدا تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته إلى مستقبل شامل وعادل وسلمي.

يذكر أن عدد النازحين في ميانمار يتجاوز الآن مليوني شخص.

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