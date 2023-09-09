روسيا تدعم ميانمار بـ 20 طن مساعدات إنسانية بعد الفيضانات

أرسلت "موسكو"، إلى ميانمار أكثر من 20 طنًا من المساعدات الإنسانية لمساعدة السكان المُتضررين من الفيضانات، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيانها: "تنفيذا لتعليمات الحكومة الروسية، قدمت وزارة حالات الطوارئ بالتعاون مع وزارة الخارجية مساعدات إنسانية لسكان جمهورية اتحاد ميانمار الذين عانوا من تبعات الإعصار المداري والفيضانات مؤخرا. وفي يوم 9 سبتمبر قامت طائرة روسية من طراز Il-76 بنقل أكثر من 20 طنا من البضائع إلى يانغون، بما في ذلك المواد الغذائية والضروريات الأساسية والخيام، فضلا عن المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ والترميم".

تطبيع الوضع الإنساني

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم هذه الدفعة، يهدف إلى المساعدة في تطبيع الوضع الإنساني والقضاء على عواقب الكارثة الطبيعية في ميانمار.

من ناحية أخرى، قضت محكمة في ميانمار بسجن مصور صحفي لوكالة "ميانمار الآن" المستقلة، 20 عاما مع الأشغال الشاقة لتغطيته آثار إعصار مدمر في مايو الماضي.

يُشار إلى أن الحكم على ساي زاو ثايكه، مصور وكالة "ميانمار الآن" الإلكترونية المستقلة، هو الأقسى على صحافي يعتقل منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة لاونغ سان سوتشي في فبراير 2021.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة في أبريل، إن ميانمار ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم، وحلت البلاد في ذيل مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، في المركز 176 من أصل 180 دولة.

وذكرت "ميانمار الآن" التي تعمل سرا، أن محكمة عسكرية حاكمت وأدانت وحكمت على ساي زاو ثايكه، 40 عاما، بالسجن من أول جلسة محاكمة منذ اعتقاله في ولاية راخين غرب البلاد.