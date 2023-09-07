جوتيريش: النظام المالي العالمي يواجه التفكك وأزمة ميانمار تتفاقم

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا، إن العالم يواجه خطر حدوث "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

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وفي كلمة متنوعة تطرقت إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، دعا جوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.

النظم الاقتصادية والمالية العالمية

وأضاف "ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".

ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.

صندوق النقد الدولي

كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.

واتفقت البلدان الثرية في 2021 على إعادة توجيه الأموال غير المستغلة، وهي عملة احتياطية عالمية، إلى البلدان الفقيرة.