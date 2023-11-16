طبيب مناعة يكشف للوفد فروق جوهرية بين دور البرد المنتشر ومتحور كورونا الجديد

يصاب العديد من الأشخاص خلال تلك الفترة بأمراض تنفسية حادة وهو ما جعل البعض يتساءل حول ما إذا كانت تلك الأعراض بسبب نزلات البرد والانفلونزا أم سببها ظهور متحور كورونا الجديد.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليًا عند البعض يندرج تحت نزلات البرد المنتشرة فى مصر، مؤكدًا أن المتحور الجديد للكورونا لم يدخل مصر حتى الآن.

وعن أسباب الإصابة بدور البرد المنتشر خلال تلك الفترة، أكد بدران في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أنه يمكن الإصابة بنزلات البرد في أي وقت من العام، موضحًا أن سببها هو فيروسات نزلات البرد وعددها 200 نوع وليس الطقس والتقلبات الجوية حيث أنه يمكن الإصابة بالإنفلونزا في أشهر الصيف.

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن الأعراض التي يمكن من خلالها التفريق بين نزلات البرد والإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد والتي جاءت كالتالي:

أعراض الإصابة بنزلات البرد

التعرق.

الجفاف.

الحمى.

آلام الجسم والعضلات.

سيلان الأنف.

العطس.

السعال.

بثور في الفم.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا

حمى وقد تغيب عند بعض المصابين.

قشعريرة.

سعال.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

انسداد الأنف.

آلام في العضلات أو الجسم.

الصداع.

التعب.

قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال.

الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور كورونا الجديد هى :

الحمى.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

السعال.

آلام الجسم.

آلام العضلات.

التعب.

الصداع .

فقدان الشم.

فقدان التذوق.

الإسهال.