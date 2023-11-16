الجامعة العربية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإدخال المساعدات إلى غزة

وجّهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، لجهودهما تجاه القضية الفلسطينية، والحث على توصيل المساعدات لأهل غزة عبر المعابر، ومحاولة وقف الحرب في غزة.

يوم الطفل العالمي

وأضافت “أبو غزالة” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمرالمصري، عبر “إكسترا نيوز” لتدشين قافلة مساعدات إلى غزة: “لا أدري كيف يمكن أن نحتفل الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي ونحن نشاهد أطفال فلسطين يقتلون ويذبحون يوميًا؟ن وكيف تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بمرور 75 عاما على حقوق الإنسان؟، وتحت أي شعار؟، وهم يساعدون على قتل الأطفال”.

الشعب الفلسطيني

وأكدت أنّ وجودها للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، بناء على توجيهات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنفيذا لقرارارت مجلس وزراء الصحة للمساعدات الإنسانية ومجلس الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري.