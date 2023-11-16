الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عدم استقرار الاحوال الجوية اعتبارًا من الاحد المقبل .. وتحذيرات عاجلة من الارصاد

سقوط امطار
سقوط امطار

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الاحد والاثنين المقبلين على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم بالدرجات

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس: أمطار تفوق التوقعات

طقس معتدل الحرارة 

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد اليوم الخميس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدجية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط الرياح 

وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية واضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الاحد المقبل لى البحر المتوسط، وأمطار غزيرة تصل إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19  والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

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