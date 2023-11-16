أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر بكام؟

أسعار التصالح في مخالفات البناء.. عاد الحديث عن التصالح في مخالفات البناء يتصدراهتمامات المواطنين الذين يرغبون في التصالح على العقارات الخاصة بهم، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب بشكل مبدأي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

ويسعى المواطنين إلى معرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لمشروع قانون التصالح، حيث تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، أن يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة، ويختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وفي سياق مشروع القانون، يبدأ سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.

تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء

كما يمكن للمواطن، سداد مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، عند زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات.