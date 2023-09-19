ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق

قام عدد من الأهالى بقرية طناش التابعة لحى الوراق باستخراج بيانات صلاحية لاستخراج رخصة بناء من حى الوراق وتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة الهندسية بحى الوراق منذ أكثر من ثلاثة أعوام وجميع الأوراق المطلوبة مستوفاة حتى تاريخه وقد فوجئنا، وبالسؤال عن هذه الطلبات مرة أخرى وبسؤال رئيس الإدارة الهندسية، أفاد بأننا قمنا بتوجيه خطاب من الإدارة الهندسية إلى محافظ الجيزة بشأن إدارة التقسيم لمركز ومدينة الجيزة علمًا بأنه تم أخذ قرارات وتعهد وتم تسجيلها بالشهر العقارى لزوم إدارة التحسين بمركز ومدينة الجيزة حسب تعليمات السيد المحافظ مع العلم بأنه تمت المعينات من قبل الإدارات المختلفة فى هذا الشأن من حى الوراق والمحافظة.

نناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتدخل وإعلامنا بمصير المستندات المقدمة بالإدارة الهندسية بالوراق.

عدة توقعات عن أهالى القرية