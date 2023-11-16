الدكتور طارق عبد الوهاب عميد اداب الفيوم عضوا بالمجمع العلمى

تم اختيار الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم عضوا بالمجمع العلمى ضمن الاعضاء الجدد الذى ضمهم المجمع ومن بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور عبدالحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية ..

وعميد اداب الفيوم تم تعيينه فى منصبه فى سبتمبر العام الماضى ويذكر أن الدكتور طارق عبد الوهاب، حصل على ليسانس علم النفس– كلية الآداب– جامعة عين شمس – 1987، ودبلوم علم النفس التطبيقي– كلية الآداب– جامعة القاهرة– أكتوبر 1999، وماجستير علم النفس– كلية الآداب بسوهاج– جامعة أسيوط– يونيه 1992، ودكتوراه علم النفس– كلية الآداب– جامعة عين شمس– ديسمبر 1995 بتقدير" مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل ".

تدرجه الوظيفى

كما تدرج في الترقي الأكاديمي حيث عين معيدًا بقسم علم النفس– كلية الآداب بسوهاج–جامعة جنوب الوادي من اول يوليو 1989 إلى أن حصل على أستاذ علم النفس – كلية الآداب – جامعة الفيوم اعتبارا من 6 ابريل 2016.

وشغل منصب رئيس قسم علم النفس، ثم وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع، وقائمًا بأعمال عميد الكلية، ثم شغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حتى صدر له القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية.

وكان المجمع العلمي قد حرص على استكمال المقاعد الشاغرة في عضويته بعدد من الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات، ومن أجيال متباينة، تحقيقًا للاستدامة في العمل، وتبادل الخبرات.

ويعود إنشاء المجمع العلمي المصري إلى الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشائه عام 1798 على غرار المجمع العلمي الفرنسي، ومنذ ذلك الحين تواصل عمل المجمع، وضم خيرة علماء مصر طيلة أكثر من قرنين، ويرأس المجمع في الوقت الحالي الدكتور فاروق إسماعيل، ويتولى الدكتور محمد الشرنوبي الأمين العام.