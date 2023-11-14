"الأونروا"تحذر: قطاع غزة معرض للغرق (فيديو)

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا"، أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، للمطالبة بتزويد الدعم من الوقود لمواصلة عملهم.

وأضاف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم أن الوقود الذين يمتلكوه أوشك على النفاد، مؤكداً أن التوقف عن العمل أصبح قريباً للغاية.

الأوضاع في غزة تزداد سوءًا

وأشار المتحدث باسم "الأونروا" إلى أن الأوضاع في غزة تزداد سوءاً بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب، لافتاً إلى أن قطاع غزة معرض للغرق بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع والميادين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الأمين العام منزعج بشدة بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح في عدة مستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف: باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.